Plaća ga njemačka vlada: Nijemac savjetuje Vučića već 13 godina…

Jerg Heskens savjetuje Aleksandra Vučića već 13 godina, a plaća ga njemačka vlada, što otvara niz ustavnih, zakonskih i političko-bezbjednosnih pitanja.

BIRN i Spiegel otkrivaju detalje njegovog angažmana od 2020. do danas – tajne sastanke i planove o projektu Jadar prije i nakon njegovog privremenog zaustavljanja, kao i finansije koje je Njemačka opredijelila za podršku rudarenju u jeku studentskih protesta.

„Ja ga zovem ‘moj Švaba’, on mene zove ‘moj divlji Srbin’. Tako mi razmjenjujemo komplimente“, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u februaru 2023. na otvaranju fabrike njemačke kompanije Kontinental u Novom Sadu, opisujući odnos sa Jergom Heskensom, svojim savjetnikom za njemačke investicije, prenosi Danas.

Heskens je zaista poput Vučićeve sjene, s obzirom na to da je jedan od njegovih najdugovječnijih saradnika koji ga neprekidno savjetuje od septembra 2013. godine.

Nijemac je savjetovao Vučića dok je bio ministar odbrane i potpredsjednik Vlade, potom i u vrijeme kada je obavljao funkciju premijera. Nakon predsjedničkih izbora 2017. godine, zajedno sa Vučićem prelazi u kabinet na Andrićevom vencu, gdje se nalazi i danas.

Istraživanje BIRN-a i njemačkog magazina Spiegel, bazirano na dokumentaciji koju je BIRN prikupljao više od šest mjeseci od njemačkih institucija po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, a koja se odnosi na angažman Heskensa od 2020. do danas, pokazuje da je Srbija u eri Aleksandra Vučića postala servisna ekonomija njemačke privrede, te da su predstavnici njemačkih vlasti u Vučiću vidjeli figuru sa kojom se direktno mogu ugovarati poslovi.

„U toj funkciji on (Heskens) u velikoj mjeri doprinosi direktnom zastupanju interesa njemačke privrede kod Vučića“, navodi se u pripremnom dokumentu o angažmanu Heskensa iz juna 2020. godine, u koji su BIRN i Spiegel imali uvid.

Cijeli tekst možete pročitati na BIRN-u.

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