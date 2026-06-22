Svećenik u Sloveniji umro nakon ujeda ose na misi…

Slovenski svećenik Robert Emeršič preminuo je od posljedica uboda ose, objavila je na Facebooku župa sv. Jožefa Delavca (sv. Josipa Radnika) iz slovenskog mjesta Rače. Naveli su kako je svećenika osa ubola tokom svete mise u Planici.

“U nedjelju, 14. juna 2026., kao grom iz vedra neba pogodila nas je vijest da je zbog reakcije na ubod ose tokom svete mise na Planici preminuo naš župnik Robi. Odjednom smo se našli u posve novoj i teškoj situaciji. Trebalo je napraviti sve za oproštaj, pogreb, molitvu, svete mise u župama…

Zahvaljujemo svima koji ste molili i koji ćete još moliti za Robija. Hvala svima koji ste pomogli u organizaciji i provedbi njegova oproštaja u župnoj crkvi u Framu i u Račama te pogreba u Hočama. Hvala svim svećenicima koji su učestvovali na svetoj misi u utorak u Račama, pa smo se tako mogli oprostiti od njega ondje gdje je najradije bio, za oltarom, na svetoj misi koju je tako rado služio”, napisali su iz župe sv. Jožefa Delavca.

Zahvalili su svima koji su im pomogli nakon tragične smrti župnika.

“Život u obje župe ide dalje, ali vjerojatno malo drukčije nego dosad, dok smo imali Robija. Na svima je nama da se okupimo i pobrinemo da župe djeluju još bolje, jer je to Robi želio. Dragi župniče Robi, počivaj u miru”, zaključili su iz Župe, pišu Vijesti.

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