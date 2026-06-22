Horor u Srbiji: Deda traktorom pregazio dječaka…

Stravična nesreća u kojoj je teško povrijeđen jednoipogodišnji dječak dogodila se jučer oko 18 sati u beogradskom naselju Begaljica, a ljekari se trenutno bore za njegov život, saznaje Telegraf.rs.

Prema informacijama Telegrafa, do nezapamćene drame došlo je u dvorištu porodične kuće kada je deda djeteta pokrenuo traktor u namjeri da zakači priključnu mašinu. U tom trenutku, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, mališan se našao u blizini teškog vozila.

Otac, ne primijetivši sina, krenuo je traktorom i pregazio ga.

Kako saznaje Telegrad, u trenutku nesreće pored dječaka su se nalazili otac i deda. Za sada ostaje nepoznanica kako se dijete neprimjetno stvorilo tik uz točkove traktora.

“Sve se odigralo u sekundi. Deda je htio samo da zakači mašinu, niko nije video kada se dečak prišunjao vozilu. Uslijedio je krik, a porodica je odmah skočila da pomogne djetetu”, navodi izvor blizak istrazi.

Povrijeđeni dječak je najprije hitno prevezen u lokalni Dom zdravlja, odakle je sa teškim povredama sanitetskim vozilom prebačen u bolnicu, gdje ljekari ulažu sve napore da ga spase.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove stravične nesreće koja je podigla Grocku na noge.

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