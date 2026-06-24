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Poljoprivrednici u Hrvatskoj najavili masovne proteste

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Objavljeno prije 59 minuta

Otkupna cijena žitarica od 150 eura po toni nije dovoljna i vodi u propast hrvatske poljoprivrednike koji će, ukoliko uskoro ne bude pronađeno rješenje, započeti proteste, rečeno je danas, 23. juna, kod Vinkovaca na sastanku Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje.

Sastanku su prisustvovali i poljoprivednici koji su, osim protesta, najavili i blokadu graničnih prelaza, obilaznica i ostalih saobraćajnica.

Predsjednik Sindikata Duško Pavlik izjavio je na konferenciji za novinare u Rokovcima da bi minimalna otkupna cijena žitarica trebalo da bude od 220 do 250 evra po toni, pri kojoj bi proizvođači bili “na nuli”.

On je konstatovao i da hrvatski prizvođači proizvode kvalitetnu pšenicu koju izvoze, a da građani u Hrvatskoj jedu ozračenu iz Ukrajine, prenose hrvatski mediji,pišu Vijesti

Pavlik je zatražio sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske kako bi riješili taj, ali i ostale problemi koji brinu hrvatske poljoprivrednike.

“Tražimo od ministarstva sastanak u roku od osam dana na kojem će biti ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, Agronomske komore i sindikata da vidimo što možemo da učinimo kako bi nam svima bilo bolje”, rekao je Pavlik, prenosi Srna.

On je izjavio da već godinu dana pokušava da ih prime u ministarstvu, ali bezuspješno, te je najavio da će se u četvrtak, 25. juna, sastati sa Udruženjem proizvođača i otkupljivača.


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