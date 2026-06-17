Zapalio se autobus kod Bjelovara, vozač se spasio

U prigradskom naselju Rajić kod Bjelovara rano jutros došlo je do požara na autobusu, potvrdila je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

U trenutku izbijanja vatre u vozilu se nalazio samo vozač, koji je uspio na vrijeme izaći, pa u incidentu nije bilo povrijeđenih, prenosi MojPortal.

Plamen se brzo proširio na cijeli autobus, ali su vatrogasci ubrzo stigli na mjesto događaja i lokalizovali požar.

Zbog intervencije i osiguranja područja, državna cesta koja prolazi kroz Rajić trenutno je zatvorena za saobraćaj.

Policija i nadležne službe obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti i tačan uzrok požara.

Za sada nije poznato šta je dovelo do zapaljenja autobusa, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage, pišu Vijesti.

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