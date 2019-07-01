Tragedija u Grčkoj: Državljanka Srbije pronađena mrtva na plaži

Nesrećna žena je vozilom hitne pomoći prevezena u zdravstveni centar Kasandrija, gdje je proglašena mrtvom.

Obalska straža je povodom ovog slučaja izadala saopštenje.

“U jutarnjim satima danas, Lučka uprava Nea Mudanije obaveštena je da je 77-godišnja strana žena (državljanka Srbije) izvučena bez svijesti iz morskog područja plaže ‘HANIOTIS’, opština Kasandra. 77-godišnjakinja je kolima hitne pomoći EKAB prevezena u zdravstveni centar Kasandrija, gdke je proglašena mrtvom”, navodi se u saopštenju, prenosi Mondo.

Preliminarnu istragu sprovodi Drugo odjeljenje Lučke uprave Nea Mudanije Centralne lučke uprave Soluna, dok će tijelo biti prebačeno u Službu sudske medicine Soluna, radi obdukcije.

“Porodici i najbližima upućujemo iskreno saučešće u ovim teškim trenucima. Neka počiva u miru”, dodaje se u saopšenju.

