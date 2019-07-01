Region

Tragedija u Grčkoj: Državljanka Srbije pronađena mrtva na plaži

6.7K  
Objavljeno prije 1 sat

Sedamdesetsedmogodišnja žena iz Srbije pronađena je mrtva na poznatoj plaži na Halkidikiju.

Nesrećna žena je vozilom hitne pomoći prevezena u zdravstveni centar Kasandrija, gdje je proglašena mrtvom.

Obalska straža je povodom ovog slučaja izadala saopštenje.

“U jutarnjim satima danas, Lučka uprava Nea Mudanije obaveštena je da je 77-godišnja strana žena (državljanka Srbije) izvučena bez svijesti iz morskog područja plaže ‘HANIOTIS’, opština Kasandra. 77-godišnjakinja je kolima hitne pomoći EKAB prevezena u zdravstveni centar Kasandrija, gdke je proglašena mrtvom”, navodi se u saopštenju, prenosi Mondo.

Preliminarnu istragu sprovodi Drugo odjeljenje Lučke uprave Nea Mudanije Centralne lučke uprave Soluna, dok će tijelo biti prebačeno u Službu sudske medicine Soluna, radi obdukcije.

“Porodici i najbližima upućujemo iskreno saučešće u ovim teškim trenucima. Neka počiva u miru”, dodaje se u saopšenju.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh