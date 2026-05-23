Novi protest studenata: Rastu tenzije, blokirane ulice u Beogradu

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Beogradu danas organizuju veliki protest na Slaviji pod sloganom “Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju”.

Tako su studenti i drugi građani blokirali već saobraćaj od raskrsnice kod Pravnog fakulteta do dijela Bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu.

Na oba kraja tog prostora stoje akademci u zelenim prslucima, a u međuprostoru se postavljaju štandovi, javio je reporter agencije Beta.

Također, od 13 do 16 sati skup se održava i kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, a od 14 do 17 sati na Autokomandi i na Trgu republike.Dolazak studenata i aktivista je jutros krenuo iz više gradova Srbije, uključujući Kruševac, Vrnjačku Banju, Rašku, Kraljevo, Čačak, Ivanjicu, Užice, Valjevo, Požegu, Kosjerić i Lučane.Protest je planiran u periodu od 18 do 20 sati, dok je okupljanje učesnika predviđeno u više tačaka širom grada.

Studenti su ranije na Trgu Slavija već održavali proteste, a prošlogodišnji skup 15. marta, prema procjenama, smatran je najvećim do tada održanim protestom u Srbiji.

Prema navodima portala Nova.rs, u dijelu grada poznatom kao Ćacilend raspoređene su jake policijske snage.

Građanima je onemogućen ulazak u Pionirski park, gdje se nalazi šatorsko naselje Ćacilend.Infrastruktura Željeznica Srbije ranije je saopštila da su u ranim jutarnjim satima dežurni dispečeri primili anonimnu dojavu o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u dolaznim vozovima i depoima, zbog čega je došlo do obustave željezničkog saobraćaja.

U 4.15 sati preduzeće Srbijavoz objavilo je da su svi polasci vozova u Srbiji danas obustavljeni,pišu Vijesti

