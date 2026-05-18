Uhapšen ubica iz Drniša, policija objavila detalje…

Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku”, izvijestila je policija jutros u 6.20.

Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote navečer tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke M.

Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve porodične kuće, a grad je od tada pod policijskom opsadom. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove, piše index.

