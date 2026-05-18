Hrvati izlaze na ulice zbog Luke: “Sistem je znao, ali šutio!”

Skup je, kako kaže Radeta, reakcija na ubistvo 19-godišnjeg dostavljača Luke M. u Drnišu, a usmjeren je protiv nefunkcionalnosti hrvatskog pravosuđa.

Podsjetimo, protiv Kristijana Aleksića, koji je sinoć u Drnišu ubio mladog dostavljača pizze, još 2023. godine potvrđena je optužnica zbog ilegalnog posjedovanja oružja, ali suđenje nikada nije počelo.

Radeta je u objavi na Facebooku istakao da na protest ne dolazi kao predstavnik stranke niti planira govoriti u ime politike, već kao običan građanin kojem je dosta nefunkcionalne države.

“Sistem je znao, pravosuđe je odugovlačilo”

U javnom pozivu Radeta je upozorio na ozbiljne propuste institucija u slučaju osumnjičenog ubice Kristijana Aleksića, naglašavajući da je riječ o čovjeku koji je već odslužio kaznu za brutalno ubistvo i kod kojeg je ponovo pronađeno ilegalno oružje.

“19-godišnji Luka otišao je raditi svoj posao i više se nije vratio kući. Čovjek kod kojeg je još 2023. pronađeno ilegalno oružje, protiv kojeg je potvrđena optužnica i koji je već bio osuđen za brutalno ubistvo, godinama je bio na slobodi bez početka suđenja. Sistem je znao. Institucije su imale informacije. Pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo”, naveo je Radeta,pišu Vijesti

Dodao je kako država redovno reaguje tek nakon što neko izgubi život.

Građanski poziv na dostojanstven protest

Protestni skup zakazan je za utorak, 19. maja, u 12 sati ispred zgrade Županijskog suda u Zadru. Okupljeni građani provest će simboličnih 19 minuta u potpunoj tišini za 19 godina prekinutog života mladog dostavljača, najavio je Radeta.

Ponovio je da se ne radi o političkom skupu, već o građanskom buntu protiv sporosti, nerada i ravnodušnosti ključnih državnih institucija.

Pozvao je sve građane koji osjećaju bijes, tugu i nemoć zbog stanja u pravosuđu da se protestu pridruže mirno, dostojanstveno i ljudski, prenosi Index.

Facebook komentari