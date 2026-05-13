OPASNA RIBA SE POJAVILA U CRNOJ GORI: Njen otrov je SMRTONOSAN čak i u malim količinama, PRIMIJEĆENA JE KOD BUDVE!

Na crnogorskom primorju ponovo je primijećena jedna od najopasnijih morskih vrsta – otrovna fugu riba, zbog čega stručnjaci upozoravaju na pojačan oprez, posebno među ribarima i turistima.

Riječ je o Lagocephalus sceleratus, invazivnoj vrsti poznatoj po izuzetno jakom toksinu, koji može biti smrtonosan čak i u vrlo malim količinama.

Prvi put zabilježena još 2015.

Kako navodi Aleksandar Joksimović iz Institut za biologiju mora, ova riba je prvi put registrovana u Crnoj Gori 20. jula 2015. godine, kada su je ribari iz Rafailovića pronašli u mreži na maloj dubini.

U međuvremenu, njeno prisustvo je povremeno bilježeno, a posljednji slučaj zabeležen je nedavno u blizini Budve.

Nije agresivna, ali je izuzetno opasna

Stručnjaci naglašavaju da ova riba ne napada ljude, ali predstavlja ozbiljan rizik zbog toksina koji sadrži.

Otrov je termostabilan – što znači da se ne uništava kuvanjem ili bilo kakvom termičkom obradom. Najveće koncentracije nalaze se u unutrašnjim organima, ali tragovi mogu biti prisutni i na koži.

Zbog toga se ribarima savetuje da koriste zaštitne rukavice prilikom rukovanja.

Klimatske promjene mijenjaju more

Povećano prisustvo ovakvih vrsta povezuje se sa rastom temperature mora. Tokom nedavnih istraživanja utvrđeno je da temperatura na dubini od 300 metara dostiže i do 16 stepeni, što je znatno više nego ranije.

Takve promene omogućavaju širenje vrsta koje ranije nisu bile prisutne u Jadranu.

Šta uraditi ako je uočite?

Iz Instituta apeluju:

ne dirati ribu golim rukama

ne konzumirati je ni pod kojim uslovima

prijaviti nalaz stručnjacima

Iako ne napada ljude, ova riba predstavlja realnu opasnost, a njeno prisustvo je još jedan znak da se morski ekosistem ubrzano mijenja, piše espreso.

Facebook komentari