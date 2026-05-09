Božinović: Hrvatska je riješila problem boravka profesionalnih vozača iz BiH

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je olakšice za vozače kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine, kroz uvođenje dugotrajnih viza zbog primjene Entry/Exit sistema Evropske unije.

Podsjetio je da je upravo uvođenje ovog sistema izazvalo velike gužve na graničnim prijelazima, te da je Hrvatska, kako bi se prilagodba provela što bezbolnije pred turističku sezonu, počela s primjenom već 1. marta, znatno prije zakonski predviđenog roka.

Poseban problem, kako je naveo, nastao je za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, jer Evropska komisija za njih nije predvidjela izuzetke kao što postoje za pilote ili željezničare.

– Našli smo jedan model kako ćemo to riješiti kada je u pitanju saradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u smislu da ćemo u našem bilateralnom prometu omogućavati dugotrajne vize koje traju godinu dana – rekao je Božinović za TV HB, dodavši da će to olakšati rad vozačima u međunarodnom transportu.

Pojasnio je i da je Hrvatska pokušala isto pitanje riješiti na nivou cijele Evropske unije, ali da druge države nisu pokazale interes, zbog čega je ovo, kako kaže, isključivo izraz dobre volje Republike Hrvatske.

Božinović je istakao i da su u izmjene Zakona o strancima, koje bi sredinom naredne sedmice trebale biti upućene u Hrvatski sabor, uvrstili rješenje kojim će se vozačima kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine i Srbije omogućiti jednostavniji boravak u okviru bilateralnog prometa, uz usklađivanje s potrebama transportnog sektora

