U kombiju ih je bilo više od 30, bili su naslagani kao sardine, austocestom su se vozili tri sata…

Najvažnije mjesto na karti svakog migranta je Donje Prilišće u općini Netretić na zapadu Karlovačke županije i na granici s Republikom Slovenijom. Više je razloga za to, a tri su ključna – točka je to na kojoj je, u odnosu na granicu s BiH, Republika Hrvatska najuža, ovdje je “nečuvani” most preko Kupe, na kojem je nekada bio malogranični prijelaz i, konačno, koji kilometar dalje je izlaz s autoceste A1, Novigrad na Dobri. Za migrante koji pješače ovo je najbolja pozicija za prelazak Kupe, a za krijumčare svakako jedna od najboljih za iskrcaj ilegalnih putnika, piše Jutarnji.

Budući da je to mjesto na kojem su u ponedjeljak, u noćnim satima, pronađena četiri mrtva tijela i dvojica teško ozlijeđenih ilegalaca, gotovo se sa sigurnošću može zaključiti da oni ovdje nisu bili na proputovanju, da bi ih krijumčar prevario i izbacio, nego je ovo bila njihova odredišna točka. Po stanju u kojem su pronađeni također se mogu donijeti zaključci o tome u kojim su uvjetima i, što je za ovaj slučaj možda važnije, koliko dugo putovali. Vožnja s najbliže bosanske točke, okolice Velike Kladuše ili dijela prema Bihaću, traje vrlo kratko, oko jedan sat.

Ovom logikom se vode istražitelji koji rade na slučaju. Prema informacijama s kojim raspolažemo, kombi s kojim su prevezeni do lokacije je stigao autocestom i vozio je više od tri sata. Istražitelji smatraju da su se uključili na autocestu negdje na području istočne Like, odnosno sjeverne Dalmacije. Iako ih je u prvim izvješćima evidentirano 19, doznajemo da ih je u tovarnom prostoru bilo više od 30. Bili su u strašnim uvjetima, naslagani “kao sardine” te je mogući uzrok smrti gušenje. Prema prvim informacijama, preminuli su državljani Egipta, a među putnicima je bilo i Bangladešana.

Zbog svoje strateške pozicije za migrante Donje Prilišće bilo je ključna točka i dok je tvrda granica prema Europi bila na drugoj obali Kupe, sa žilet-žicom koju su bili ostavili Slovenci. Kupa je u malo manje od deset godina, otkako je balkanska migrantska ruta zakrenula preko Hrvatske, odnijela desetke života. Ovdje su zabilježeni i neki incidenti njihova sukoba s policijom. Policijskih patrola tamo gotovo više i nema, kažu nam mještani. Očito je politika da se oni koji su već pristigli na granicu propuste dalje prema Zapadu, gdje, na kraju krajeva, završe redom svi koji dođu do Republike Hrvatske. Mještani kažu da se u svim ovim godinama promijenio samo jedan trend.

“Slikaju mi kuću i dijele”

– Oni i dalje dolaze u svako doba dana, nema pravila. Ti su dolasci rjeđi, ali su skupine u kojima prolaze veće, najčešće od 15 do 20 ljudi. Oni ne stvaraju probleme, idu svojim putem. Ne traže ništa, pozdrave i produže. Nekada su pokušavali preplivati Kupu, ljeti je pregaziti, imali su improvizirane čamce od unutarnjih traktorskih guma, svega je znalo biti, ali otkako više nema malograničnog prijelaza, više ne moraju improvizirati. Jednostavno prijeđu preko mosta u Žuničama u susjednoj Sloveniji i nastave dalje ako imaju sreće. Čini mi se da je tamo policija malo prisutnija – kaže mještanin Donjeg Prilišća.

Razgovarali smo i s vlasnikom posljednje hrvatske kuće na ruti. Njega, kako kaže, migranti ne zanimaju jer su mu postali svakodnevica.

– U ratu sam bio u Tigrovima i s ratom sam završio svoj posao. Kažem policajcima da je ovo njihov posao pa neka ga odrade kako znaju – ističe.

Ratno iskustvo očito mu pomaže da stvari sagledava i iz drugog kuta. Primijetio je da je njegova kuća u fokusu “taksista”, kako on naziva krijumčare.

– Velik broj ljudi dođe automobilima ili na motociklima, zaustave se i fotografiraju moju kuću. Posljednja je na ruti, specifična je, vizualno upečatljiva. Siguran sam da se te fotografije dijele po krijumčarskim lancima kao odredište. To je toliko očito i iritantno da je moja supruga vikala na nekoliko njih. Tada se pokupe bez riječi i nestanu – govori vlasnik te kuće, koji iz razumljivih razloga nije želio pred našu kameru.

U međuvremenu policija traga za krijumčarem ili više njih koji, definitivno, imaju veze s posljednjom tragedijom. Dvije osobe zbrinute u Općoj bolnici Karlovac nije u životnoj opasnosti. U istoj ustanovi provodi se obdukcija na tijelima preminulih kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Preostali su smješteni u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol, koji je na pola puta njihove rute. Doznajemo također da su neki od njih evidentirani kao tražitelji azila u Grčkoj.

Tragedija i prije dvije godine

Pitanje je koliko će policiji od pomoći biti iskazi migranata, koji u pravilu svojeg vozača ne poznaju. Dobar trag mogao bi biti vizualni detalj s kombija ili podatak s registracijske oznake. Fokus istrage stoga je na nadzornim kamerama HAC-a koje istražitelji češljaju ne bi li ušli u trag vozaču.

Jedno od težih stradavanja migranata dogodilo se na ovom području prije dvije godine, kada je vozač u terenac mađarskih oznaka natrpao 12 migranata, a onda u jurnjavi autocestom A1 kod izlaza Novigrad na Dobri prešao na suprotni trak i izravno udario u tročlanu obitelj iz Rijeke. Supružnici iz osobnog vozila riječkih oznaka tada su preminuli, u terenskom vozilu jedna je osoba smrtno stradala, a svi su ostali ozlijeđeni. I u tom slučaju stradali migranti bili su Egipćani.

Facebook komentari