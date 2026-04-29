Ovo je “vozač smrti”: Vozio u kontra smjeru i ubio troje mladih ljudi

Kako saznaje Telegraf.rs, u pitanju je čovjek čija porodica je poznata u Surčinu. Ima dvoje djece i prema riječima komšija važi za dobrog čovjeka.

Dok porodice spremaju sahrane za Lenku R. (22), Vuka G. (20) i Dejana Đ. (24), u beogradskom Urgentnom centru traje dramatična borba za život jedinca Vuka Matića (22).

Tragedija koja je zavila Šabac i Rumu u crno mogla je biti izbjegnuta, ali je sudbina bila brža. Svega tri minuta prije stravičnog sudara, u 12:57 sati, u lokalnoj Viber grupi za vozače osvanulo je jezivo upozorenje:

“Autoput od Šapca ka Rumi, čovjek vozi u kontra smjeru 130 km/h. Pazite se! Ford tamno sive boje”.

Nažalost, poruka nije stigla do četvoro mladih u crnom "Golfu". Tačno u 13:00 sati, kod skretanja za Hrtkovce, došlo je do direktnog sudara koji je od‌jeknuo kao bomba. Od siline udara, jedan od motora odletio je 50 metara dalje, a dijelovi automobila i koferi putnika bili su rasuti duž cijele dionice.

Prijatelji mole: “Ko je krvna grupa B+ ili 0+, svaka sekunda je presudna!”

Miodrag Piperin je, iz još uvijek nerazjašnjenih okolnosti, ušao u pogrešan smjer na novom auto-putu i, ignorišući signalizaciju, vozio punom brzinom pravo u smrt. On je nastradao na licu mjesta, ostavljajući iza sebe pustoš i neutješne porodice mladih ljudi koje je poveo sa sobom u grob.

