Orban sazvao hitnu sjednicu Nacionalnog vijeća nakon incidenta na granici sa Srbijom…

Mađarski premijer Viktor Orban sazvao je hitnu sjednicu Nacionalnog vijeća za odbranu nakon što su eksplozivi pronađeni u pograničnom području Srbije, u blizini plinovoda TurkStream kojim ruski gas dolazi u Mađarsku.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, blizak Orbanov saveznik, obavijestio je mađarskog premijera da je vojska pronašla dva ruksaka puna eksploziva i detonatora kod sela Trešnjevac u općini Kanjiža, oko 20 kilometara od mjesta gdje plinovod prelazi u Mađarsku, piše BBC.

– Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne snage – napisao je Vučić na Instagramu.

Orbanova stranka Fidesz, koja se suočava s padom podrške uoči izbora zakazanih za narednu nedjelju, incident je predstavila kao ozbiljnu prijetnju energetskim linijama snabdijevanja. Saveznici premijera tvrde da bi napad mogao biti usmjeren na destabilizaciju Mađarske i rušenje Orbana.

Opozicioni lider Peter Magyar optužio je Orbana za “širenje panike” u režiji “ruskih savjetnika”, podsjetivši da su sigurnosni eksperti već upozoravali na mogućnost “lažnog napada” koji bi mogao biti pripisan Ukrajini.

Ukrajinska vlada je u nedjelju odbacila bilo kakvu povezanost s incidentom, ocijenivši da je riječ o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom s ciljem miješanja u mađarske izbore, piše Fena.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto insistira da je prijetnja stvarna, navodeći da su “Ukrajinci prvo organizirali naftnu blokadu, zatim pokušali energetski blokirati Mađarsku napadima dronovima na plinovod, a sada imamo i današnji incident”.

