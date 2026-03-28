Đoković nakon koncerta izašao među muzičare i zapjevao “Skitnicu”

Objavljeno prije 14 minuta

Novak Đoković ovih dana boravi u Beogradu, gdje je prisustvovao koncertu grčkog pjevača Konstantinosa Argirosa, ali se prava zabava nastavila nakon završetka nastupa.

Tokom koncerta, Argiros je pozdravio Đokovića, što je publika ispratila velikim ovacijama. Ipak, time nije završena večer poznatog tenisera.Nakon koncerta, Đoković je izašao na ulice Beograda gdje se pridružio muzičarima,pišu Vijesti

U opuštenoj atmosferi poželio je čuti pjesmu koja ga je posebno dirnula.

Na snimku koji je nastao ispred jednog lokala vidi se kako zajedno s muzičarima pjeva hit “Skitnica”, koji izvodi Armin Šaković.Pjesma, nastala prije skoro tri decenije, očigledno je probudila emocije kod Đokovića, koji je zapjevao i verziju koju je izvodio Marinko Rokvić.

“Ovo je moja kuća, živio sam tu”, pjevao je vidno raspoloženi Đoković u svom rodnom gradu.


