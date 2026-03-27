U nevremenu u Zagrebu lakše povrijeđeno više osoba…

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je u petak da je u nevremenu u glavnom gradu Hrvatske lakše povrijeđeno nekoliko osoba, a u Zagrebačkoj županiji jedna teže, ali nije u životnoj opasnosti, te je pozvao Zagrepčane da zbog snažnog nevremena, ako ne moraju, ne izlaze.

“Pozivam građane, ako ne moraju, da ne budu vani, na otvorenom prostoru”, rekao je Tomašević na vanrednoj konferenciji za novinare.

Mogu im, kazao je, pasti odlomljene grane stabala, predmeti nošeni vjetrom.

Rekao je da su noćas u Zagrebu izmjereni udari vjetra jači od 100 kilometara na sat, a jutro u 6 sati na Črnomercu i 120 kilometara na sat.

To je snažniji vjetar od onoga u oluji u julu 2023. godine, kada je najjači zabilježeni udar vjetra iznosio 115 kilometra na sat.

Već su, kaže Tomašević, prijavljene štete na 150 vozila, a prve procjene govore da je oštećeno više od 50 krovova zgrada, pišu Vijesti.

