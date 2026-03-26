Nagla promjene vremena: Snijeg stigao u Hrvatsku

Kao što je i najavljeno, ovog je jutra u BiH i na Balkan stigla velika promjena vremena.

U Gorskom kotaru u Hrvatskoj i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg, dok u priobalju puše jak vjetar.

Na teren je izašla zimska služba, a HAK objavio posebna upozorenja za vozače.

DHMZ, koji je jučer najavio naglu promjenu vremena, rano jutro ažurirao je vremensku prognozu za danas.

“Nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije, posebno na kopnu. Pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu, lokalno i obilna oborina. U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, ponajprije u gorju i snijeg.

U Gorskoj Hrvatskoj deblji snježni pokrivač, ponegdje i mećava. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni.

Osim u Hrvatsku, osjetno hladnije vrijeme stiglo je i u Bosnu i Hercegovinu.

U jutarnjim satima ponegdje na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguća susnježica, koja će postepeno prelaziti u snijeg. Na planinama i u višim dijelovima bit će susnježice i snijega.

Tokom poslijepodneva vjetar će oslabiti i mijenja smjer na zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 18 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.Tokom dana sa kišom, koja krajem dana i tokom noći može prelaziti i u susnježicu. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 8 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pišu vijesti.

