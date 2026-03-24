Nezapamćena tragedija: Dječak popio otrovnu tečnost misleći da je sok nakon čega je preminuo

– Kako smo nezvanično čuli, dječak je najvjerovatnije pomagao roditeljima u malinjaku. Kada je ožednio popio je tečnost iz plastične flašice coca-cole misleći da je sok, međutim to je bio otrovni rastvor koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova – kaže za RINU jedan od mještana.

Prema nezvaničnim informacijama dječak je popio samo dva gutljaja i nije ništa rekao roditeljima, misleći da mu neće biti ništa samo od toga. Međutim, sve je završilo tragično.

– On je dobio tegobe, roditelji su ga odmah odvezli u bolnicu, a potom i prebačen za Beograd, ali nesretnom dječaku nije bilo spasa – dodaje izvor.

Mještani dodaju da je u pitanju vrijedna, radna i poštena porodica i da je ovo tragedija kakva se odavno ne pamti u selu.

Facebook komentari