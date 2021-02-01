Užas u Hrvatskoj: Ljekar (47) zlostavljao i drogirao svoje maloljetne pacijente

Ne navodeći identitet okrivljenog, tužilaštvo je priopćilo da ga tereti da je od januara 2014. do decembra 2021. godine, na području Osječko-baranjske županije, počinio krivična djela bludnih radnji, povrede prava djece i omogućavanja konzumacije droge na štetu više djece.

Također, optužnicom se tereti da je od 2018. do 2023. na istom području davao drogu na konzumaciju dvjema osobama, te da je u decembru 2025., u cilju daljnje prodaje, u stanu držao više različitih vrsta droge.

U optužnici je sudu predloženo produženje istražnog zatvora protiv okrivljenog zbog opasnosti od ponavljanja djela, navodi tužilaštvo,pišu Vijesti

Ljekar je uhapšen u decembru prošle godine, a policija je tada saopćila da se okrivljeni, u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku, prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju.

Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao drogu na konzumaciju punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.

Tokom pretrage osumnjičenikovog doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije te vozila, između ostalog, pronađeno je 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta droge MDMA ukupne mase 4,53 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge MDMA ukupne težine 4,71 grama te manja količina hašiša i amfetamina.

