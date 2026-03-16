Aleksandar Vučić: Nikoga nećemo dirati, ali…

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je tokom posjeta Bajinoj Bašti odgovorio na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da bi trebao paziti što govori.

Srbijanski predsjednik poručio je da bi Hrvatska trebala paziti što radi.

– Nisu oni nama samo određivali sudbinu kako i što bi u Srbiji trebalo da se događa. Ako im se to sviđa onda smo dobri, a ako im se ne sviđa onda smo loši. Oni bi da nam određuju i što ćemo govoriti, rekao je Aleksandar Vučić.

Dodao je da kao predsjednik Srbije neće dopustiti da mu hrvatski predsjednik govori što smije reći. Vučić je pritom naglasio da Srbija, kako kaže, ne želi sukobe, ali da će biti spremna braniti se ako bude potrebno.

– Nikoga drugog nećemo napadati, nikoga dirati nećemo. Ali ćemo uvijek biti dovoljno spremni i snažni da odvratimo svakoga ako pomisli da može napasti Srbiju, rekao je.

Dodao je da je ponosan što je predsjednik države koja, kako je rekao, nikoga ne napada, ali zna zaštititi svoje interese, pišu Vijesti.

Facebook komentari