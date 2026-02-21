Srbija pozvala svoje građane da napuste Iran

Američki predsjednik Donald Trump ranije je danas izjavio da razmatra ograničeni vojni udar kako bi izvršio pritisak na Iran da pristane na nuklearni sporazum.

Prema izvještajima “New York Timesa”, stotine američkih vojnika evakuisane su iz baze Al Udeid u Kataru, a američki zvaničnici navode da je riječ o mjeri predostrožnosti pred potencijalni američki napad na Iran. Evakuacija je provedena i iz baza u Bahreinu, gdje je smještena Peta flota američke mornarice.Trump je u svojim izjavama naglasio da ostaje posvećen pronalaženju diplomatskog rješenja, u kojem bi Iran pristao na nova ograničenja svog nuklearnog programa, ali je više puta upozorio da će upotrijebiti vojsku ako se diplomatsko rješenje ne postigne,pišu Vijesti

Danas su i vlasti Njemačke i Švedske pozvale svoje državljane da napuste Iran i preporučile da se u tu zemlju ne putuje zbog povećanih tenzija u regiji.

Facebook komentari