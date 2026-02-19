Region

Meteorolog otkriva do kada sa zimom nema šale

Objavljeno prije 36 minuta

U dijelovima regiona bilo je snijega ili susnježice – da li nas narednih dana očekuje vremenski rolerkoster i da li je medvjedica Dunja zaista najavila kraj zime.

Meteorolog Nedeljko Todorović za RTS poručuje i da sa snijegom nismo trajno završili ove zime.

„Za planinske predjele biće snega, palo je novog snega u planinskim predelima po 15, 20, 25 centimetara, taman za zimski turizam. Ali u Beogradu je na granici uvijek kiša–snijeg “, prognozira meteorolog.

Da li nas očekuje vremenski rolerkoster

Kaže da se nastavlja veoma promjenljivo vrijeme, što znači da danas slijedi skok temperature.

„U četvrtak možda 14-15 stepeni. Duva vjetar, ali nije košava, samo blago bridi jugoistočni vjetar, toliko da opomene da je ipak februar. Znači nema šale do polovine marta“, precizirao je Todorović.

To što je mečka izašla iz pećine, prema njegovim riječima, treba simbolično posmatrati, jer se vrijeme ne može određivati na osnovu jednog datuma, jednog dana.

„Veći dio zime je iza nas, tako da kažem mala je vjerovatnoća da imamo ozbiljnu zimu u narednom periodu. Tako da se obično kaže zima je pri kraju, slijedi uvod u prolejće. Ovo je samo priča, narodna, da po tome može da se prognozira“, objašnjava meteorolog.


