“Izdaja dolazi iznutra”

Međutim, u samo nekoliko dana situacija se drastično promijenila: Donald Trump je postao neprijateljski nastrojen, pregovori s Indijom su se odužili, a ove sedmice Evropski parlament je potkopao dugo očekivani trgovinski sporazum s blokom Mercosur, upravo u trenutku kada je bio pred zaključenjem, piše Politico.

Na ključnom glasanju u srijedu, zastupnici su zatražili pravno mišljenje o sporazumu s Mercosurom (koji okuplja Argentinu, Brazil, Paragvaj i Urugvaj), čime su njegovu ratifikaciju odgodili za period do dvije godine. Zaustavljanjem napretka na sporazumu koji se pripremao više od 25 godina, Evropska unija je poslala svijetu signal da je toliko razjedinjena unutrašnjim rivalstvima da više ne može ispunjavati svoja obećanja.

“Ne znam tačno ko će biti spreman pregovarati o trgovinskim sporazumima s Evropskom unijom. To će biti veliki udarac”, izjavio je Ignacio García Bercero, bivši glavni pregovarač Evropske komisije za sporazume sa SAD-om i Indijom.

Odgođeni pakt i gubitak kredibiliteta

“To će vrlo, vrlo značajno oslabiti Komisiju. Politički, to je također snažan signal da je Evropska unija postala toliko okrenuta sebi da zapravo nije sposobna djelovati prema vani”, dodao je García Bercero, koji je nakon odlaska iz Komisije 2024. godine postao viši saradnik u think tanku Bruegel.

Ovaj preokret je iznenadan i ozbiljan. Predsjednica Evropske komisije tek što je potpisala dugo odgađani pakt s Mercosurom, nakon što je obnovila partnerstvo EU-a s Meksikom i zaključila pregovore s Indonezijom, a uspjela je postići i dogovor o trgovinskom sporazumu s američkim predsjednikom. Krajem 2025. godine, povjerenik za trgovinu Ursule von der Leyen, Maroš Šefčovič, izjavio je za POLITICO:

“Činjenica da mi telefon neprestano zvoni i da su s druge strane ministri trgovine iz cijelog svijeta svjedočanstvo je da smo tokom decenija izgradili kredibilitet, da smo pošten partner koji poštuje ugovore.” Danas ta izjava više ne vrijedi.

Duboke unutrašnje podjele: Francuska protiv Njemačke

Trumpova agresivna carinska politika potaknula je napore von der Leyen za diversifikacijom trgovinskih odnosa, ali se sve promijenilo ove sedmice kada je sporazum s Mercosurom, čiji je cilj stvaranje zone slobodne trgovine za 700 miliona ljudi, posrnuo na samom cilju.

Poraz je bio tijesan – sa samo 10 glasova razlike – što je dovelo do preispitivanja je li Komisija mogla osigurati pobjedu snažnijim političkim angažmanom. “Neuspjeh s Mercosurom je naša krivica. S Trumpom se ionako ne može izaći na kraj”, rekao je jedan zvaničnik EU-a.

Iako je trgovina u nadležnosti Komisije, ona mora balansirati interese 27 država članica. Mnoge od njih su oprezne zbog izlaganja domaćih proizvođača jeftinijoj hrani iz Ukrajine, Brazila ili Mjanmara.

Francuska: Borila se protiv pakta kako bi zaštitila svoje poljoprivrednike.

Njemačka: Želi potaknuti industrijske izvoznike pogođene Trumpovim carinama.

Te podjele su se odrazile i na glasanje u Evropskom parlamentu, gdje se čak i Evropska pučka stranka (EPP), politička porodica von der Leyen, podijelila po nacionalnim linijama. Francuska zastupnica EPP-a Céline Imart proslavila je ishod kao “veliki udarac” za von der Leyen.

Facebook komentari