Jeziv slučaj u Beogradu: Djed silovao unuku, uhapšen je

G. M. je zadržan u policiji do 48 sati, nakon čega će biti priveden tužiteljstvu na saslušanje. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje poduzima sve mjere zaštite integriteta maloljetne žrtve. Iskaz se uzima u prisustvu stručnih osoba i psihologa, dok Centar za socijalnu skrb i druge nadležne službe pružaju podršku i zaštitu djevojčici.

Prema zakonima Republike Srbije, za silovanje ili s njom izjednačenu radnju nad djetetom predviđena je kazna zatvora od tri do dvanaest godina. U kvalificiranim slučajevima, kada djelo uzrokuje tešku tjelesnu povredu, trudnoću ili je počinjeno od više osoba, kazna može biti od pet do petnaest godina. Ako nastupi smrt djeteta, minimalna kazna je deset godina zatvora,pišu Vijesti

S obzirom na srodstveni odnos djed–unuka i činjenicu da je djelo ponovljeno, slučaj se tretira kao posebno težak, što može dovesti do znatno strožih sankcija.

