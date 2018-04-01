Region

Jeziv slučaj u Beogradu: Djed silovao unuku, uhapšen je

2.6K  
Objavljeno prije 11 minuta

Policija u Beogradu uhapsila je 57-godišnjeg muškarca G. M. zbog sumnje da je počinio silovanje svoje 14-godišnje unuke. Djevojčica je svoj iskaz dala u prisustvu majke, a prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni je silovanje počinio u više navrata.

G. M. je zadržan u policiji do 48 sati, nakon čega će biti priveden tužiteljstvu na saslušanje. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje poduzima sve mjere zaštite integriteta maloljetne žrtve. Iskaz se uzima u prisustvu stručnih osoba i psihologa, dok Centar za socijalnu skrb i druge nadležne službe pružaju podršku i zaštitu djevojčici.

Prema zakonima Republike Srbije, za silovanje ili s njom izjednačenu radnju nad djetetom predviđena je kazna zatvora od tri do dvanaest godina. U kvalificiranim slučajevima, kada djelo uzrokuje tešku tjelesnu povredu, trudnoću ili je počinjeno od više osoba, kazna može biti od pet do petnaest godina. Ako nastupi smrt djeteta, minimalna kazna je deset godina zatvora,pišu Vijesti

S obzirom na srodstveni odnos djed–unuka i činjenicu da je djelo ponovljeno, slučaj se tretira kao posebno težak, što može dovesti do znatno strožih sankcija.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh