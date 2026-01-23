Krvavi napad u Beogradu: Djevojka (23) s teškom ranom na licu

S.R. je u ranim jutarnjim časovima primljena u Urgentni centar sa ozbiljnom ubodnom ranom u predjelu lica, nakon čega je hitno zbrinuta.

Prema dostupnim informacijama, djevojka je u bolnicu dovezena oblivena krvlju, a ljekari su odmah započeli operativne zahvate kako bi sanirali tešku povredu obraza. Povrede su okarakterisane kao teške, ali je potvrđeno da se nalazi van životne opasnosti.

Dok su ljekari ukazivali pomoć povrijeđenoj, policijski službenici su započeli uviđaj i prikupljanje informacija o napadu. U početku se sumnjalo da je riječ o nasumičnom napadu nepoznate osobe, međutim istraga je ubrzo dobila novi tok.

Djevojka je policiji izjavila da poznaje mladića koji ju je napao, čime je isključena mogućnost da se radi o nepoznatom napadaču.

Kako saznaje Telegraf.rs, o toj informaciji odmah su obaviještene sve policijske patrole na području Voždovca,pišu Nezavisne

U toku je intenzivna potraga za osumnjičenim. Policija pretražuje više lokacija, analiziraju se snimci sa nadzornih kamera, a određeni dijelovi naselja su pod pojačanim nadzorom.

Ljekari su naveli da je napad mogao imati kobne posljedice, jer je sečivo prošlo u blizini vitalnih arterija, ali je djevojka, pukom srećom, izbjegla smrt.

O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku.

