Majci koja je bacila dijete u Savu 15 godina zatvora

Objavljeno prije 15 minuta

Županijski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu kojom je 34-godišnja majka osuđena na 15 godina zatvora zbog ubistva trogodišnje kćerke, koju je prošle godine bacila u rijeku Savu.

Sud joj je izrekao i mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja, uz pojačan nadzor i nakon izlaska iz zatvora, te joj je produžen istražni pritvor.

Sud je utvrdio da je optužena priznala djelo i da je bila bitno smanjeno uračunljiva zbog teške depresije povezane s bolešću djeteta i dugotrajnim psihičkim opterećenjem. Ipak, vještaci su zaključili da je bila svjesna svojih postupaka i da je znala da oduzima život vlastitom djetetu.

Prema presudi, majka je kobnog dana s djetetom boravila u igraonici, a potom otišla do obale Save, gdje je dijete ispustila u rijeku. Nakon toga je sama pozvala policiju i prijavila šta je učinila. Tijelo djevojčice pronađeno je mjesecima kasnije nizvodno, kod Beograda,pišu Vijesti

Kao otežavajuće okolnosti sud je naveo činjenicu da je žrtva bilo dijete s teškoćama u razvoju, kao i hladnokrvnost nakon izvršenja djela. Olakšavajuće okolnosti bile su priznanje, ranija neosuđivanost i psihičko stanje optužene.

Sud je poručio da je riječ o tragediji koja upozorava na potrebu jače institucionalne podrške roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Presuda nije pravosnažna i na nju je moguće uložiti žalbu.


