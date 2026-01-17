Božinović: U Hrvatskoj je danas 101.300 stranih radnika

Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović izjavio je u Saboru kako je u Hrvatskoj trenutno 101.300 stranih radnika, te kako su njoj nije bilo više od 650 nezakonitih migranata.Lani smo imali 44 posto manje nezakonitih prelazaka granice, što je još jedan doprinos da je Hrvatska u tom pogledu percipirana kao jedna od najsigurnijih zemalja, rekao je Božinović, priopćeno je na stranici MUP-a RH.

– Demantirali smo zloguke proroke koji su tvrdili da će nam ove godine trebati pola milijuna stranih radnika – rekao je ministar odgovarajući HDZ-ovu Josipu Đakiću koji se zanimao za “migrantsku sliku” te primijetio kako se u medijima sve rjeđe piše o nezakonitim prelascima granice,piše Avaz

– Ako je manje vijesti, ne znači da je manje i posla – uzvratio mu je ministar Božinović pa naglasio kako je hrvatska policija 24 sata dnevno, cijele godine, prisutna na vanjskim granicama i da to daje rezultat.

Najavio je i kako bi do konca siječnja na Vladu trebale stići nove izmjene Zakona o strancima slijedom kojih će se pooštriti određeni kriteriji, a hrvatski jezik postat će jedan od uvjeta za uključivanje na tržište rada.

