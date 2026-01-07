Region

Izglasana najdosadnija država na Balkanu: Rezultat izazvao žestoke reakcije na društvenim mrežama

9.7K  
Objavljeno prije 31 minuta

Na popularnom forumu Reddit pojavila se karta Balkana uz jednostavno, ali provokativno pitanje: “Koja je po vašem mišljenju najdosadnija balkanska zemlja?” Iako su očekivanja bila različita, komentari korisnika pokazali su da je jasno određena pobjednica – Slovenija, piše Radio Sarajevo.

 Balknan - novi

Većina korisnika ovu zemlju opisuje kao “najmirniju” i zbog toga “najdosadniju” u regionu. Navodi se da Slovenija nema tipične balkanske osobine, da je povezana sa srednjoevropskim uređenim sistemom i da zbog hladnije klime djeluje smirenije u poređenju s ostatkom Balkana.

Rasprava je ubrzo poprimila humorističan ton. Pojedini komentari glasili su: “Da li pokušavaš da započneš Treći svjetski rat?”, aludirajući na to koliko ovakve teme lako mogu izazvati burne reakcije u regionu.

U diskusiju su se uključili i oni koji su dijelili lična iskustva sa putovanja. Jedan korisnik je opisao boravak u hotelu u Skoplju kao “krajnje miran i gotovo prazan”, dok su drugi tvrdili da prava dosada počinje tek sjevernije od Balkana. Neki su čak priznali da bi voljeli da njihove zemlje budu “malo dosadnije”, jer bi to značilo više stabilnosti i manje problema.

Ipak, rasprava je pokazala i suprotnu stranu, Balkan je, po mišljenju mnogih, sve samo ne dosadan. Komentari o Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama ukazuju da svaka država u regionu nudi nepredvidive situacije i iskustva. Jedan korisnik je sažeto zaključio: “Na Balkanu nema dosadne zemlje – svuda možeš doživjeti nešto neočekivano.” prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh