Region

Ubijeni otac i sin u Sukošanu: Policija potvrdila slučaj ubistva i samoubistva

13.1K  
Objavljeno prije 1 sat

U porodičnoj kući u Sukošanu jutros su pronađena tijela dvojice muškaraca, potvrđeno je iz Policijske uprave zadarske.

U porodičnoj kući u Sukošanu jutros su pronađena tijela dvojice muškaraca, potvrđeno je iz Policijske uprave zadarske. Prema prvim informacijama, riječ je o članovima iste porodice, a policija sumnja da se radi o slučaju ubistva i samoubistva.

Dojava o tragičnom događaju zaprimljena je oko 8 sati, nakon čega su na lice mjesta odmah upućene sve nadležne službe. Po dolasku u kuću, policijski službenici zatekli su beživotna tijela dvije muške osobe, javlja Index.hr.

Za sada nije saopćeno više detalja o identitetu stradalih, niti o okolnostima pod kojima je došlo do tragedije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi nadležni državni tužilac.

Policija je saopćila da će više informacija biti poznato nakon završetka istrage.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh