Ubijeni otac i sin u Sukošanu: Policija potvrdila slučaj ubistva i samoubistva

U porodičnoj kući u Sukošanu jutros su pronađena tijela dvojice muškaraca, potvrđeno je iz Policijske uprave zadarske. Prema prvim informacijama, riječ je o članovima iste porodice, a policija sumnja da se radi o slučaju ubistva i samoubistva.

Dojava o tragičnom događaju zaprimljena je oko 8 sati, nakon čega su na lice mjesta odmah upućene sve nadležne službe. Po dolasku u kuću, policijski službenici zatekli su beživotna tijela dvije muške osobe, javlja Index.hr.

Za sada nije saopćeno više detalja o identitetu stradalih, niti o okolnostima pod kojima je došlo do tragedije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi nadležni državni tužilac.

Policija je saopćila da će više informacija biti poznato nakon završetka istrage.

