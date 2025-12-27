Vučić: Ovdje će biti izgrađene velelepne zgrade, u skladu sa značajem naše vojske

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić položio je danas, zajedno s ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem, kamen temeljac za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije.

Vučić je uoči početka ceremonije kazao da je planirano da izgradnja bude završena za tri godine, odnosno do kraja 2028. godine, te da će se novi kompleks prostirati na ukupno 50.000 kvadratnih metara korisne površine.

Kako je naveo, riječ je o velikom i značajnom projektu u okviru kojeg će biti izgrađeni savremeni i reprezentativni objekti Ministarstva odbrane i Generalštaba, u adekvatnom vojno-sigurnosnom okruženju, izvan najužeg centra grada.

– Ovdje će biti izgrađene velelepne zgrade, u skladu sa značajem naše vojske. Sve će biti završeno tačno za tri godine, do kraja 2028. godine – rekao je Vučić.

On je dodao da je izvođač radova Vojnograđevinski centar (VGC) te izrazio uvjerenje da će radovi biti završeni u predviđenim rokovima. Prema njegovim riječima, s ove lokacije u budućnosti će se donositi važne odluke u interesu Republike Srbije i njenih građana.

Vučić je istakao da je za projekat izdvojeno mnogo sredstava, ocijenivši da je on višestruko značajan, posebno u uslovima globalne nesigurnosti i potrebe za daljim jačanjem kapaciteta Vojske Srbije.

