Na društvenim mrežama se dijeli jeziv snimak: Muškarac nožem nasrnuo na baku i unuka

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak napada koji se dogodio na Novom Beogradu, a na kojem se vidi kako je nepoznati muškarac napao ženu S. Ć. (68) dok se vraćala kući sa svojim unučićem iz parka.

Kako saznaje Telegraf.rs, napad se dogodio oko 13 sati u zgradi u kojoj žena živi, a snimak je zabilježen u hodniku objekta.



Na snimku se vidi kako žena s djetetom ulazi u zgradu, dok napadač ulazi za njima. U trenutku kada su počeli da se penju stepenicama, muškarac im prilazi i napada ženu, sve naočigled djeteta.

Nakon napada, napadač je ženi oduzeo torbu i pobjegao u nepoznatom pravcu. Njeno unuče je, prema dostupnim informacijama, ostalo uz nju i pozvalo pomoć.

Ekipe Hitne pomoći brzo su stigle na mjesto događaja, a povrijeđena žena prevezena je u Urgentni centar, gdje su ljekari konstatovali teške tjelesne povrede.

– Žena je u teškom stanju, ali je situacija mogla biti mnogo gora da nije imala zimsku jaknu. U trenutku napada vraćala se s unučićem iz parka, a dijete je svemu svjedočilo – rekao je za Telegraf.rs izvor blizak istrazi.

Stanari zgrade su u šoku. Kako su izjavili, ništa nisu čuli sve dok nisu primijetili veći broj policijskih patrola ispred objekta.

– Ne mogu vjerovati šta se dešava. Napad usred bijela dana. Da neko tako napadne ženu – strašno – rekao je jedan od komšija.

Istraga o ovom događaju je u toku, a policija provodi akciju “Vihor” s ciljem pronalaska osumnjičenog.

