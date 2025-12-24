Šerifović: Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar

Ipak, pjevačica ne krije da ju je uloga majke malo promijenila.

“U brzini adaptacija na situaciju iliti u brzini prihvatanja te nenormalne amplitude promjene emocija”, priča Marija i otkriva da li je stroga majka:

“Svi oko mene govore on je mali, on je mali, ja kažem nije mali, on sve zna, sve razumije. Mislim da sada nisam, on je toliko aktivan da je to čudo Božije, a na meni je trenutno sada samo da ga sačuvam”.

Nakon toga, ona je progovorila i o tome koliki teret nose samohrane majke.

“Ja obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu… U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar, diploma, plata od 5.000 eura. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe”, rekla je ona i dodala da ne bi voljela da Mario nastavi njenim stopama,pišu Vijesti

“Ne bih voljela da pjeva, voljela bih nešto da svira ili neka produkcija. Pjevanje bi mu u Srbiji bilo preteško.”

Marija je na kraju objasnila da uprkos svim izazovima uživa u majčinstvu.

“Ja mislim da to iz dana u dan, iz nedjelja u nedjelju, ta ljubav se razdvaja kako je on sve veći, kako se ta ljubav umnožava… Tek onda shvatamo koliko je to najvažnija uloga u našem životu i nešto bez čega više ne možete.”

