Snijeg okovao puteve u Hrvatskoj, na Jadranu bura…

Hrvatsku je uoči Božića zahvatila izražena promjena vremena. Snijeg već pada na Sljemenu, u Gorskom kotaru, Lici i na sjeveru zemlje, a bure će biti i na Jadranu.

U većem dijelu zemlje preovladava oblačno vrijeme s kišom, koja u unutrašnjosti, zbog pada temperature, prelazi u susnježicu i snijeg, uz formiranje snježnog pokrivača.

Na Jadranu su vremenski uslovi znatno nepovoljniji zbog jakog i olujnog vjetra – na sjeveru i srednjem dijelu puše bura, podno Velebita i orkanska, dok na jugu preovladava jako jugo. Temperature u unutrašnjosti kreću se od oko 0 do 5 °C, a na Jadranu od 9 do 15 °C.

U Dalmaciji će mjestimično biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će jaka i olujna bura, a podno Velebita na udare orkanska. Prema jugu će preovladavati umjereno do jako jugo.

Tokom Badnje večeri i Božića u kopnenim krajevima očekuju se kiša, susnježica i snijeg, dok će na Jadranu biti promjenljivo oblačno s povremenom kišom i jakim vjetrom. U Gorskoj Hrvatskoj moguće je i do 10–20 cm snijega. Od petka se prognozira stabilnije i suhlje vrijeme.

Na krajnjem jugu Hrvatske puhat će jako i olujno jugo. Na Jadranu će Božić obilježiti jaka bura, koja će postepeno slabiti, a u nastavku sedmice preovladavat će sunčanije vrijeme uz nešto niže temperature, naročito na sjevernom Jadranu.

DHMZ upozorava na moguće poteškoće u saobraćaju zbog snijega i jakog vjetra te savjetuje oprez i praćenje vremenskih upozorenja, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

Facebook komentari