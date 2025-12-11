Lukas: Ipak sam mislio da je Dodik malo pametniji

Klub 17 je putem svoje Instagram stranice saopštio da se događaj otkazuje, dodajući da će svim kupcima ulaznica novac biti vraćen, a način i proceduru refundacije objaviti tokom dana na zvaničnim kanalima. Ostali dijelovi najavljenog novogodišnjeg programa održaće se prema planu, a sve postojeće rezervacije za te datume ostaju važeće.

Ace Lukas je komentarisao razlog otkazivanja, naglašavajući da je povod bio pritisak različitih institucija, inspekcija i policije na organizatora:

„Ja sam to negdje u dubini duše i očekivao da će se desiti ali sam ipak mislio da je gospodin Milorad Dodik malo pametniji. Ono što je on htio da postigne da izliječi tu svoju sujetu koju liječi čak i na svojim građanima, uskače u džep organizatorima, ne dozvoljava svojim sugrađanima da gledaju koncert koji su platili… postigao je kontraefekat.“

On je dodao:

„Efekat bi bio da je uspio da me ocrni kako je htio i ljudi bi onda vraćali karte. On treba da ukapira jednu stvar – ljudi su na mojoj strani. Ljudi znaju da sam ja ispravan, inače ne bi došli na koncert. Više ne mogu, onako mi je baš ljigavo da uopšte polemišem sa takvim ljudima.“„Vidjećemo se brzo, ne sekirajte se.“

Lukas je također istakao da je planirao donirati sav prihod od koncerta najlošije stojećoj osnovnoj školi u regionu Banjaluke, te da će ta sredstva sada ostati uskraćena,pišu Vijesti

