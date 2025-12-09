Ovo je muškarac koji je ubio svoju djevojku: Ubo je nožem u srce

Franu Brneliću (24), osumnjičenom za brutalno ubistvo svoje djevojke Romine Vlašimsky (23) prošle subote u Rijeci, određen je jednomjesečni istražni zatvor, a ova odluka je uslijedila nakon njegovog ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu.

Stravičan zločin koji je potresao Rijeku desio se u stanu njegovih roditelja na Trgu Republike Hrvatske, na riječkom Korzu.

S psihijatrije na ispitivanje

Brnelić je jutros sproveden na ispitivanje u riječko tužilaštvo nakon što je proteklih nekoliko dana proveo na psihijatriji. U riječkoj bolnici smješten je odmah nakon zločina zbog neuspješnog pokušaja samoubistva.

Nakon toga mu je sudac istrage odredio mjesec dana istražnog zatvora. Još nije potpuno jasno hoće li osumnjičeni ubica biti odveden u zatvor ili će biti smješten na psihijatriju.

U međuvremenu je obavljena obdukcija tijela 23-godišnje Romine iz Bakra, kojom su se razotkrili stravični detalji zločina. Kako je pokazao nalaz, nesretna djevojka preminula je od višestrukih ubodnih i reznih rana, pri čemu su smrtonosne bile povrede na vratu i prsnom košu. Djevojku je ubica nožem ubo i srce, objavio je portal Burin.

Nalaz obdukcije, obavljene u riječkom Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, potvrđuje da se radilo o jako teškim povredama koje žrtva nije mogla preživjeti. Iako je ekipa Hitne pomoći brzo stigla na mjesto događaja i uložila iznimne napore u reanimaciju, djevojci pronađenoj na krvavom stubištu zgrade nije bilo spasa. Istraga će utvrditi je li zločin počinjen jednim ili s dva noža, s obzirom na to da su uz osumnjičenog u stanu njegovih roditelja pronađena dva krvava noža.

Osumnjičeni Fran Brnelić nakon zločina je pokušao počiniti samoubistvo. Pronađen je s povredama vrata, no ispostavilo se da nisu teže prirode. Nakon ljekarske obrade u riječkom KBC-u, smješten je na psihijatriju. Očekuje se da će mu biti predložen i određen istražni zatvor čim mu to psihičko i fizičko stanje dopusti. Prema neslužbenim informacijama, na psihijatriji bi mogao ostati još najmanje sedam dana, pa i duže, prije nego što bude ispitan u tužilaštvu.

Na dan ubistva trebali otići u Veronu?

Motiv stravičnog zločina i dalje je najveća nepoznanica. Cijeli slučaj još je tragičniji zbog saznanja da je par, koji je bio u vezi tek mjesec i po dana, upravo na dan ubistva planirao otputovati u Veronu.Fran je, navodno, u subotu rano ujutro čak poslao poruke bliskim osobama u kojima je najavio put s djevojkom u Italiju. Što je bio okidač za brutalan čin, za sada se može samo nagađati, a kao jedan od mogućih razloga spominje se ljubomora.Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave primorsko-goranske, u suradnji s I. policijskom postajom Rijeka te u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teško ubojstvo ženske osobe. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je spomenuti 24-godišnjak u subotu, 6. prosinca u jutarnjim satima, u stanu u središtu Rijeke 22-godišnjoj hrvatskoj državljanki iz, za sada, neutvrđenih motiva hladnim oružjem zadao više ubodnih rana po tijelu. Ozlijeđena 22-godišnjakinja je pobjegla iz stana te je od težine ozljeda pala na stepenicama zgrade. Unatoč reanimaciji i pruženoj brzoj medicinskoj pomoći je preminula na mjestu događaja. Osumnjičenik se za to vrijeme zatvorio u stanu te si zadao nekoliko porezotina po tijelu od kojih je lakše ozlijeđen – navode iz policije.

Ljudi koji poznaju osumnjičenog mladića u potpunom su šoku. Opisuju ga kao mirnu, neagresivnu i povučenu osobu. Mnogima je poznat kao djelatnik u jednom riječkom frizerskom salonu za muškarce. I ubijena Romina radila je u istoj branši te je imala vlastiti salon.

Policija objavila saopćenje o zločinu

O stravičnom događaju danas se oglasila i Policijska uprava primorsko-goranska, potvrdivši detalje kriminalističkog istraživanja,piše Avaz

