Širi se mučni snimak novog napada na stranog radnika u Zagrebu, panika sve veća: ‘Bojimo se ići na posao’

WhatsApp grupama među stranim radnicima širi se mučna snimka novog napada na stranog radnika u Zagrebu, koji se dogodio jučer. Nepoznati napadač napao je dvojicu stranih radnika dok su dostavljali hranu na zagrebačkoj Trešnjevci, piše Jutarnji.hr.

Oko 16 i 30 na prilazu Grge Antunca prvo je napao 31-godišnjeg dostavljača, ukrao mu mobitel i električni bicikl, nastavio do ulice Roberta Frangeša Mihanovića gdje je napao drugog 31-godišnjaka, kojemu je također ukrao električni bicikl.

Brutalna snimka (možete je pogledati ovdje) na kojoj jednog od dostavljača udara šakama i koljenom u glavu stigla je i do Policijske uprave zagrebačke, iz koje su objavili da se događaj zbio, no da je kriminalističko istraživanje još u tijeku, a visina materijalne štete nepoznata.

Ipak, šteta koja je počinjena nadilazi materijalno. Panika među dostavljačima razbukta se nakon svakog napada, koji se u Zagrebu događaju gotovo svaki treći dan.

“Ovdje nismo sigurni”, “Svaki put kad nas istuku i pokradu, rješenja nema”, “Ovo mora prestati jer se bojimo ići na posao”, “Poslije 7 ne izlazim na ulicu jer nije sigurno” samo su neke od poruka razmijenjenih u jednoj WhatsApp grupi stranih dostavljača nakon novih napada.

Daniel Lovrić, šef agregatorske tvrtke koja zapošljava pretučenog radnika sa snimke odbio je komentirati slučaj za medije.

Iz Jutarnjeg su kontaktirali i policiju s upitom hoće li se najnoviji napadi tretirati kao zločin iz mržnje, a za odgovor će čekati dovršetak kriminalističkog istraživanja.

