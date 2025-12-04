Ko je sve širio mržnju lažima o “napadu migranta” na časnu sestru

Nakon što je zagrebačka policija utvrdila da se napad migranta na časnu sestru nije dogodio prošle sedmice u Zagrebu, već da je ona sama nanijela povredu nožem, ekipa Jutarnjeg lista je istražila kako se tačno ta dezinformacija širila društvenim mrežama, ko su glavni akteri u njenom potpirivanju, te su pitali policiju i pravnike ima li tu osnove za prekršajni ili krivični postupak protiv pojedinaca koji su mržnju i lažnu vijest širili namjerno.

Nakon službenih informacija policije i medicinskog osoblja o pravom razvoju događaja, neki su se akteri ispričali ili ogradili, ali pojedini dezinformatori na društvenim mrežama i dalje ne odustaju od svojih teorija pa sada tvrde da je “časna ciljano pritvorena na psihijatriju da bi se zataškala prava istina”, da je sve to “direktiva iz EU” i da je krajnji cilj “velika zamljena stanovništva”. Ne pomaže ni službeno saopćenje policije u kojem stoji “u cijelosti demantiramo takve navode pojedinih medija”, ali ni crkve i samostana odakle potvrđuju navode policije i pozivaju dezinformatore na poštivanje dostojanstva 34-godišnje časne sestre.

Podsjetimo, na društvenim mrežama se u petak proširila informacija da je časnu sestru u naselju Špansko nožem napao migrant uz uzvike “Allahu ekber”.

Informaciju je prvi objavio Marin Vlahović sa Z1 televizije kojeg na Facebooku prati više od 30.000 ljudi navodeći da je migrant uzvikivao ove povike ne navodeći izvor.

Njegovu objavu podijelio je i Ivan Pokupec, vjeroučitelj kojeg je šira javnost upoznala tokom antivakserskih i antimaskerskih protesta. u sve se uključio i voditelj Velimir Bujanec.

Uz poruke podrške Marku Perkoviću Thompsonu osobe koje su nekoć širile teorije zavjera o pandemiji i covidu, sada su prebacili na teorije o tzv. zamjeni stnaovništa. Neki pritom koriste Al alate kako bi lakovjerne i starije korisnike Facebooka uvjerili u istinitost svojih objava. Sve njih na društvenim mrežama prate stotine hiljada Hrvata, kako se vidi.

– Udruga za Bolju Hrvatsku, koju vodi 23-godišnji Ronaldo Barišić, poznata po huškačkim porukama protiv stranaca i organizaciji protesta protiv stranih radnika u Zagrebu, Splitu i Rijeci, na svojim strnaicama je objavila lažnu vijest o napadu na časnu sestru uz opis “napadat će nas, silovat, klat i ubijati, pitanje je dokad?”. U videoklipu šef udruge Barišić iznosi prijetnju “odgovarat će migrat i svi koji ovo pokušaju prikriti”.

Druga, bliska udruga – Hrvatski ratnik, također organizatori spomenutih protesta koje je SOA svojevremeno stavila pod nadzor navodeći da su “ekstremistička grupa koja ruši ustavni poredak” – dodala je uz sve to da je migrant časnu napao “iz čiste mržnje prema križu koji je nosila oko vrata”. Uz njih, Crotradwave, Hrvatski kanal, Sinovi domovine i druge domoljubne i konzervativne stranice također su širile iste dezinformacije uz izjave poput “Plenkovićeva sigurna Hrvatska”, “naša vjera, kultura i vrijednosti moraju biti odbranjene” i “njima je ovo jedna ustaša manje”, a svi zajedno okupljaju najmanje 150.000 pratitelja.

Dominik Alpeza i Ivo Šošić, koji vode Facebook stranicu Narodni reporteri, objavili su da je časna sestra “izbodena u srcu Zagreba od onih koji su došli gaziti našu kulturu, našu vjeru i naš način života”. Svi njihovi profili okupljaju najmanje 50.000 pratitelja.

Uz njih, lažnu su vijest prenosili i opskurni desni portal Crodex.net, Epoha i Croative.net, među ostalima. Tako je Crodex objavio vijest: “U Zagrebu uz povike Allahu ekber nožem probodena časna porijeklom iz Hercegovine”. Isto je objavio i Croative uz huškačko itanje “je li počeo otvoreni lov na domoljube?”. Epoha, portal koji je svojevremeno širio brojne teorije zavjera oko pandemije, vijest su objavili uz komičnu sliku generiranu AL-jem migranta s nožem i uplašenu časnu te naslov “Na ulici u Zagrebu izbodena časna”.

Danima je vijest pumpala i slovenska televizija NOVA24TV navodeći da je napadač “26-godišnji ilegalni migrant iz Afganistana”. Poslije se doznalo ad je riječ o “krajnje desno pristrasnom” mediju koji Slovenci posprdno zovu “Janšina televizija”.

U širenje su bile uključene i pojedine kompanije koje prodaju majice, zastave i suzavce, očigledno koristeći lažnu vijest kao poligon za zaradu i reklamiranje svojih proizvoda. Tako je web-shop Patria Nostra, koji prodaje majice, zastave i šalove s amblemima HOS-a i natpisima “ZDS”, objavio vijest, a nakon što je vijest demanitrana rekli su “nikome se ne ispričavamo, naš stav je i dalje isti”.

Web shop za domoljubne majice Ponosna Hrvatska, pak, u vlasništvu županijskog vijećnika Krapinsko-zagorske županije Ivana Vlanella, također je proširio lažnu vijesti, ali se Vlanello u ponedjeljak izvinio zbog širenja neistina za šta su ga pratitelji uglavnom izvrijeđali i isprozivali u komentarima “serem ti se na ispriku”, “stao si na stranu Božinovića”, “ne ispričavaj se ništa”, “ni ovo nije istina”…

Sad, pitanje je hoće li policija pokretati prekršajne ili krivične postupke za dezinformatorekoji su činili s namjerom širenja histerije i mržnje, a i sada ne odustaju od tog narativa. Inače, takav slučaj kažnjavanja u Hrvatskoj nije nepoznat, ranije je 59-godišnji Borivoj Vincetić izmislio je napad četvorice migranata na djevojčicu kod Zagreba, a kad je policija utvrdila da je sve izmislio, prijavili su ga zbog širenja ili izmišljenja lažnih vijesti. Njegov su status, kao i sada, masovno širile sve gore spoemnute grupe,piše Avaz

Proslijedili su policiji cijeli popis pojedinaca, udruženja, stranica i portala koji su bili uključeni u širenje dezinformacija na mrežama, a koji ni nakon službenih objava institucija ne odustaju od neistina i pitali: Radi li policija izvide tih pojedinaca, koji je sada tačno postupak utvrđivanja odgovrnosti za širenje dezinformacija i hoće li se protiv nekih od navedenih pokrenuti prekršajni ili krivični postupak. Najavljuju da će odgovore objaviti kada pristignu.

