Zagreb: Časna sestra sama sebe izbola nožem pa prijavila da ju je napao migrant uzvikujući “Allahu Ekber”

Prema zvaničnim informacijama, kriminalističko istraživanje je zaključeno u utorak, a utvrđeno je da je časna sestra lažno prijavila da ju je napao nepoznati muškarac i ranio nožem. Policija navodi da je istraga vrlo brzo ukazala na nelogičnosti u njenoj verziji događaja.

“Provedenim istraživanjem potvrđeno je da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je ranije kupila na području Zagreba”, saopćila je policija.

Hrvatski mediji navode da je imala ubode na području abdomena.

Žena je dan ranije otpuštena iz KBC-a Sestre milosrdnice, gdje su joj utvrđene lakše tjelesne povrede. Nakon toga je u policiji podnijela prijavu tvrdeći da ju je tokom dana na ulici napao nepoznati muškarac. Međutim, sumnje u vjerodostojnost iskaza pojavile su se vrlo brzo, pa su istražitelji proveli dodatne provjere koje su potvrdile da napada nije bilo.

Protiv 35-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava zbog lažnog prijavljivanja iz članka 304. Kaznenog zakona. Nakon što je utvrđeno da je riječ o samoozljeđivanju, pozvana je hitna pomoć, a ljekari su odlučili da je potrebno njeno daljnje zbrinjavanje u adekvatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Podsjećamo, dio desničarskih medija u Hrvatskoj objavio je da je časnu sestru navodno napao migrant uzvikujući “Allahu Ekber”, pozivajući se čak i na navodne medicinske nalaze. Policija je sve te tvrdnje demantirala, ističući da nemaju nikakve dokaze koji bi ih potvrdili. Objavu o “napadu” nakratko je postavila i Vlada Republike Hrvatske, ali je ubrzo uklonila, prenosi Klix.

