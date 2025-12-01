Slovenac priznao ubistvo influencerice: Novi detalji otkriveni

Podsjetimo, potraga za Stefanie okončana je u subotu, sedam dana nakon njenog nestanka. Patrick je priznao da ju je ubio 23. novembra u njenom stanu u Grazu, nakon što se vratila sa zabave u jutarnjim satima.

„Da, istina je, ubio sam Stefi“, rekao je Patrick policiji, navodi Kronen Zeitung.

Prema tvrdnjama optuženog, zločin se navodno dogodio tokom svađe koja je počela zbog ljubomore. Njegova advokatica Astrid Wagner kazala je da njen klijent „ne može shvatiti kako je bio sposoban za tako strašno djelo“.

„Moj klijent je potpuno slomljen, iskreno žali zbog svog zločina. Neprestano mi je ponavljao: ‘Ja to nisam htio, nisam to htio. Bio sam u šoku i potpunom transu kad sam vidio Stefi kako nepomično leži preda mnom’“, rekla je advokatica.

Kako su ranije izvijestili austrijski mediji, Patrick je Stefanie ugušio, tijelo stavio u kofer i zakopao u zabačenom šumskom području u Sloveniji, kod Majšperka, gdje je kasnije i pronađeno. Do Slovenije je stigao svojim crvenim Golfom, a kofer s tijelom prevezao je na zadnjem sjedištu. Automobil je kasnije pronađen izgorio u blizini Šentilja.

Patrick je uhapšen na slovenskoj granici i nije mogao objasniti zašto mu je automobil gorio. Austrijski portal Heute.at navodi da su istražitelji u nedjelju iznijeli dodatne detalje, uključujući činjenicu da su susjedi u vrijeme zločina čuli buku iz stana u Grazu, ali nisu pozvali policiju,pišu Vijesti

Kada je policija stigla u večernjim satima, zatekla je Patricka u stanu, koji je tvrdio da čuva Stefanienog psa. U stanu su bili tragovi krvi, ali to nije bio dovoljan dokaz za hapšenje. Tek su iskazi susjeda o glasnoj svađi i sumnjivom ponašanju, poput nošenja cerade, bili dovoljni da ga se tereti za ubistvo.

Policija je također privela Patrickovog brata i očuha zbog sumnje da su mu pomogli prikriti tragove, ali su u međuvremenu pušteni. Patricku prijeti doživotna zatvorska kazna ukoliko bude proglašen krivim.

Facebook komentari