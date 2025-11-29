Stravično ubistvo: Tijelo nestale influenserke pronađeno u koferu

Glavni osumnjičeni, njen bivši partner, tokom ispitivanja je priznao ubistvo.

Štefani P. vodila se kao nestala od 23. novembra, nakon što se nije pojavila na poslu niti se javljala porodici. Sumnje su odmah pale na njenog bivšeg dečka, čije je sumnjivo kretanje između Austrije i Slovenije dodatno ubrzalo istragu. Nekoliko dana nakon nestanka, slovenačka policija pronašla je zapaljeno vozilo blizu državne granice – automobil koji je pripadao osumnjičenom. Muškarac je ubrzo lociran u blizini i uhapšen.

Nakon ekstradicije u Austriju, nad njim je vođena intenzivna kriminalistička obrada. I pored hapšenja, lokacija tijela Štefani P. ostala je nepoznata sve do petka, kada je osumnjičeni tokom višesatnog ispitivanja, pod pritiskom istražitelja, izgovorio priznanje i otkrio mjesto gdje je odbacio tijelo.

Policija je u zabačenom šumskom području pronašla kofer u kojem se nalazilo tijelo žene. Iako se čeka zvanična potvrda putem DNK analize, istražni izvori navode da se gotovo sigurno radi o nestaloj influenserki. Prema preliminarnim nalazima, Štefani P. je najvjerovatnije ugušena,pišu Vijesti

Austrijska i slovenačka policija zajednički nastavljaju rad na slučaju kako bi utvrdile sve okolnosti zločina – motiv, vrijeme smrti te kretanje osumnjičenog prije i nakon ubistva.

Porodica, prijatelji i brojni pratioci nastradale influenserke i dalje čekaju zvaničnu identifikaciju, dok je ovaj brutalni slučaj potresao Austriju i cijeli region.

Facebook komentari