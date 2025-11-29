Građani Hrvatske za Black Friday potrošili 106 miliona eura

Podaci sistema fiskalizacije u sektoru trgovine na malo, isključujući trgovinu motornim vozilima i motociklima, pokazuju da je na Crni petak, 28. novembra ove godine, ukupan broj fiskaliziranih računa bio 5.068.773 računa, a iznos 106,8 miliona eura.

Na prošlogodišnji Crni petak, koji je “pao” na 29. novembar, fiskalizirano je 5.043.350 računa, ukupne vrijednosti 101,3 miliona eura. Iz navedenog je vidljivo da je u sektoru trgovine na malo, isključujući trgovinu motornim vozilima i motociklima, broj računa povećan za 0,5 posto, a iznos računa za 5,5 posto.

Podaci Poreske uprave također pokazuju da je tokom sedmice Crnog petka ove godine, od 24. do 28. novembra, u maloprodaji, isključujući prodaju motornih vozila i motocikala, izdato 22.916.259 računa, te ostvaren promet od 435,1 milion eura.

U sedmici prije, od 17. do 21. novembra, broj fiskaliziranih računa bio je 20.252.283, a iznos 378,5 miliona eura.

Tako je broj računa na sedmičnom nivou porastao za 13,2 posto, a iznos za skoro 15 posto. Na godišnjem nivou, tokom sedmice Crnog petka ove godine, u odnosu na sedmicu Crnog petka prošle godine, broj računa je pao za 0,87 posto, a iznos računa porastao je za 8,17 posto,pišu Vijesti

