Građani Hrvatske za Black Friday potrošili 106 miliona eura

Objavljeno prije 46 minuta

Na popularni Black friday ili Crni petak, trgovci u Hrvatskoj ostvarili su promet od 106,8 miliona eura, što je 5,5 posto više nego prošle godine, uz izdavanje nešto više od 5,1 milion računa, ili 0,5 posto više, prema podacima sistema fiskalizacije Poreske uprave.

Podaci sistema fiskalizacije u sektoru trgovine na malo, isključujući trgovinu motornim vozilima i motociklima, pokazuju da je na Crni petak, 28. novembra ove godine, ukupan broj fiskaliziranih računa bio 5.068.773 računa, a iznos 106,8 miliona eura.

Na prošlogodišnji Crni petak, koji je “pao” na 29. novembar, fiskalizirano je 5.043.350 računa, ukupne vrijednosti 101,3 miliona eura. Iz navedenog je vidljivo da je u sektoru trgovine na malo, isključujući trgovinu motornim vozilima i motociklima, broj računa povećan za 0,5 posto, a iznos računa za 5,5 posto.

Podaci Poreske uprave također pokazuju da je tokom sedmice Crnog petka ove godine, od 24. do 28. novembra, u maloprodaji, isključujući prodaju motornih vozila i motocikala, izdato 22.916.259 računa, te ostvaren promet od 435,1 milion eura.

U sedmici prije, od 17. do 21. novembra, broj fiskaliziranih računa bio je 20.252.283, a iznos 378,5 miliona eura.

Tako je broj računa na sedmičnom nivou porastao za 13,2 posto, a iznos za skoro 15 posto. Na godišnjem nivou, tokom sedmice Crnog petka ove godine, u odnosu na sedmicu Crnog petka prošle godine, broj računa je pao za 0,87 posto, a iznos računa porastao je za 8,17 posto,pišu Vijesti


