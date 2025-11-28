Region

Časna sestra izbodena u Zagrebu: Završila u bolnici, pokrenuta istraga

11.2K  
Objavljeno prije 58 minuta

U Zagrebu je u petak poslijepodne napadnuta časna sestra, koja je, prema prvim informacijama, povrijeđena oštrim predmetom, potvrdila je zagrebačka policija.

Odmah je prevezena u KBC Sestre milosrdnice, prenosi Net.hr. Nakon prijema pacijentice, iz bolnice su obavijestili policiju.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su zaprimili prijavu o povrijeđenoj ženskoj osobi.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, časna sestra ubodena je u području abdomena. Sve se dogodilo izvan samostana u kojem je ona, navodno se potom vratila u svoj samostan odakle su zvali bolnicu,piše Avaz

Za sada nema više službenih informacija o okolnostima napada, motivima ili težini povreda, a istraga je u toku.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh