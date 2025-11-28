Časna sestra izbodena u Zagrebu: Završila u bolnici, pokrenuta istraga

Odmah je prevezena u KBC Sestre milosrdnice, prenosi Net.hr. Nakon prijema pacijentice, iz bolnice su obavijestili policiju.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su zaprimili prijavu o povrijeđenoj ženskoj osobi.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, časna sestra ubodena je u području abdomena. Sve se dogodilo izvan samostana u kojem je ona, navodno se potom vratila u svoj samostan odakle su zvali bolnicu,piše Avaz

Za sada nema više službenih informacija o okolnostima napada, motivima ili težini povreda, a istraga je u toku.

Facebook komentari