Ana i Aleksandar nisu imali šanse: Riješena misterija “SOS” poziva

Automobil je u srijedu ujutro pronađen prevrnut u betonskom propustu na putu Požega–Čačak, u blizini Ovčar Banje.

Vjeruje se da su se Ana i Aleksandar kretali prema Beogradu, gdje je djevojka studirala. Porodica tvrdi da muškarca nisu poznavali.

Uzrok nesreće

Prvi nalazi istrage ukazuju da je neprilagođena brzina glavni uzrok tragedije. Sumnja se da je Masalušić vozio znatno iznad ograničenja, izgubio kontrolu nad vozilom, probio bankinu i sletio u betonski propust kojim se voda vraća u jezero.

Prema riječima izvora iz istrage, udarac je bio izuzetno snažan i oboje su poginuli na licu mjesta. Pretpostavlja se da je smrt nastupila momentalno zbog težine povreda. Masalušić je, prema nalazima, imao teške povrede glave i lica. Tijela su prevezena na obdukciju koja treba potvrditi tačne okolnosti smrti.

Razjašnjen “SOS poziv”

Mediji su ranije naveli da je Ana uputila dva poziva za pomoć, što je izazvalo brojne nedoumice. Međutim, Dom zdravlja u Čačku zvanično je objasnio da je riječ o automatskom SOS signalu koji se aktivirao nakon sudara:

„Dana 23. novembra 2025. godine u večernjim satima, Služba hitne pomoći Čačak primila je jedan poziv preko govornog automata na broj 194, na engleskom jeziku, bez precizne lokacije“, saopćeno je.

Kako su objasnili, vozilo je najvjerovatnije putem povezanog telefona automatski poslalo signal, ali dispečeri nisu mogli reagovati jer nije bilo informacija o mjestu nesreće. Kada je automobil kasnije pronađen, ekipe su odmah izašle na teren.

Istraga vozila

Audi je izvučen iz kanala uz pomoć vatrogasaca i dizalice, a zatim poslan na vještačenje kako bi se provjerilo je li eventualni tehnički kvar doprinio nesreći. Na mjestu događaja utvrđeno je da su se airbagovi otvorili i da je prednji dio vozila bio potpuno uništen.

Iako su registarske tablice bile iz Tutina, kasnije je potvrđeno da je Aleksandar Masalušić porijeklom iz Priboja, a da je živio u Beogradu. Automobil je bio registrovan na drugo ime.

Reakcija tužilaštva

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku saopćilo je da se radi na utvrđivanju uzroka nesreće kod jezera Međuvršje, u kojoj su stradali Ana Radović sa Zlatibora i Aleksandar Masalušić iz Priboja.

„Dežurni tužilac bio je na uviđaju i utvrdio da je za volanom bio muškarac, a djevojka na mjestu suvozača. Nesreća se dogodila 23. novembra oko 19 sati, a automobil i tijela su pronađeni tek tri dana kasnije, nakon dojave mještana“, navedeno je.

Tužilaštvo je naložilo obdukciju i nastavak istrage radi utvrđivanja svih okolnosti tragedije, prenosi Novi.

Facebook komentari