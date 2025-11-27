Svi se pitaju: Ovo je najveći misterij nesreće u kojoj je poginula Ana Radović

Tijela Ane Radović (20) sa Zlatibora i Aleksandra Masalušića (37) pronađena su jučer ujutro u smrskanom džipu “audi SQ” u betonskom propustu na magistralnom putu Čačak-Požega, ali ono što je i dalje misterija jeste kako je tačno došlo do saobraćajne nesreće i kako je moguće da niko od drugih vozača nije primjetio da vozilo stoji u kanalu tri dana?!

Podsjetimo, Ana Radović se u nedelju u 18.45 časova poslednji put čula sa porodicom i rekla im da prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru na putu za Beograd, gde je studirala. Od tada se nije javljala, pa je zabrinuta porodica njen nestanak prijavila u ponedeljak, a tokom jučerašnjeg dana usledila je opsežna potraga nakon dojave da je vozilo sa dvoje putnika sletelo u jezero Međuvšje. Međutim, jutros je vozilo pronađeno tik do magistralnog puta u betonskom kanalu.

– Detaljna istraga utvrdiće kako je došlo do same saobraćajne nesreće i kako je moguće da niko od drugih vozača nije na tako prometnoj dionici vidio samu nesreću. Prosto je neverovatno da je “audi” bio sam na toj dionici kada je sleteo, imajući u vidu da je put vrlo prometan. Zatim, nelogično je i to kako tri dana niko nije uočio da se vozilo nalazi u betonskom kanalu i da je zaštitna ograda, odnosno bankina probijena – kaže naš dobro obavješten izvor i dodaje:

– Prema dosadašnjim informacijama, vozač “audija” najverovatnije je vozio neprilagođenom brzinom, ispravio krivinu, silovito probio bankinu i upao direktno u betonsku rupu na bočnu stranu. Nevjerovatno je kako je vozilo završilo u betonskom propustu cijelom dužinom, s obzirom da je i širina i visina “audija” tačno odgovorala toj rupi. Ono što je možda dovelo do toga da danima “audi” ne bude pronađen jeste i visina vozila i rupe, nigde nijedan dio automobila nije odskakao od visine rupe, da bi neko od vozača ili suvozača mogao da primeti da se baš pored puta u rupi nalazi vozilo.

Kako navodi sagovornik za Kurir postoji mogućnost da bi samo neko ko vozi na visini, odnosno putnici autobusa ili kamiona mogli da vide tu rupu. Međutim, izgleda da ljudi u prolazu nisu ni obraćali pažnju, pa je “audi” čak tri dana ostao neprimjećen.

Na vozilu “audi”, kako smo ranije pisali, nakon jezive nesreće od siline udarca smrskan je cio prednji dio, tačnije odvaljen je branik, točkovi su otpali, a otvori su se i er begovi prilikom udarca. Sumnja se da su putnica Ana i njen prijatelj Aleksandar koji su kobnog popodneva krenuli za Beograd nastradali na licu mjesta, a njihova tijela zarobljena u autu bila su tri dana,piše Depo

Kada su vatrogasci-spasioci uspjeli da izvuku vozilo iz kanala odneseno je na vanredni tehnički pregled po nalogu dežurnog tužioca. Takođe, tužilac je naložio da se tijela pošalju na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt, ali se sumnja da su Ana i Alaksendar preminuli na mjestu.

