Vučić: Nema signala iz SAD za licencu NIS-u, rafinerija se zatvara za vikend

Mi u subotu ili nedjelju izlazimo iz tihog hoda. Tada vjerovatno mora da se zatvara rafinerija. Nismo dobili singal iz SAD da ćemo licencu da dobijemo da bi se obnovila proizvodnja naftnih derivata. Ali šta da radimo”, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkom obraćanju s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Kako dodaje Vučić, prema saznanjima Beograda, OFAC bi donio pozitivnu odluku o davanju licence, ali se čeka odluka Sate Departmenta,pišu Vijesti

“Te odluke još nema. To nas dovodi u tešku poziciju. Pripremljeni smo. Građani ne moraju da brinu ni što se tiče grijanja, ni što se tiče električne energije, ni što se tiče pumpi. Rekli smo da nam daju vrijeme da stvarnom vlasniku damo vrijeme da proda svoju imovinu, a imate naše garancije da će sve biti onako kako ste tražili. Ako vam to nije dosta, onda se plašim da su neke druge stvari iza svega”, naveo je Vučić.

