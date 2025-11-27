Otac nastradale djevojke: „Želim znati ko je taj čovjek i zašto je bio s njom“

Traganje za 20-godišnjom Anom Radović završilo je tragično kada je automobil marke Audi SQ pronađen pored magistralnog puta Čačak – Požega. U vozilu su se nalazila tijela Ane i njenog prijatelja Aleksandra M. (37), koji je upravljao automobilom.

Automobil su prvi uočili građani, a na teren su odmah stigle policijske patrole, vatrogasci i hitna pomoć. Tragedija je tim veća jer je već 23. novembra hitna pomoć zaprimila hitni poziv upravo iz tog vozila. Naknadno se saznalo da je s Aninog telefona upućen još jedan poziv hitnoj službi, koji se može izvršiti dok je telefon zaključan, te dodatni poziv hitnoj pomoći.

Ti signali davali su nadu da su Ana i Aleksandar živi i čekaju pomoć. Ipak, uprkos pokušajima da se preko baznih stanica utvrdi lokacija poziva, vozilo nije pronađeno na vrijeme, prenosi Blic.

Njen otac, Miloš Radović, poručuje da ne traži ništa osim istine:

„Ne znam je li ga poznavala i od kada. Ja tog čovjeka nikad nisam vidio. Moje dijete je bilo divno, dobro, nikada problema nismo imali. Želim znati ko je taj čovjek i zašto je bio s njom u autu.“

Moguće je da će odgovore dati analiza telefona, poruka i poziva, kao i istraživanje međusobnog odnosa stradalih.prenosi Novi.

