Novi detalji tragedije kod Čačka: Ana Radović prije smrti sa svog mobilnog pozvala dva broja

Prema najnovijim informacijama do kojih smo došli, policiji je 23. novembra stiglo obavještenje od Hitne pomoći da je upućen “panik poziv” iz vozila, nakon čega je, prema našim informacijama, policija došla i do saznanja da je sa telefona nestale Ane Radović pozvana 2 puta – hitna služba i hitna pomoć, piše Blic.rs.

Kako se nezvanično saznaje, policija je iz tog razloga pokušavala da preko baznih stanica utvrdi sa koje je lokacije upućen poziv nestale Ane Radović.

Ono što su imali evidentirano, jeste da je iz automobila “Audi SQ” koji je pronađen danas u betonskom propustu upućen takozvani “panik poziv”. Pored toga, imali su evidentirano da je sa Aninog telefona upućen 1 poziv ka hitnoj službi (broj telefona koji se poziva dok je telefon zaključan), a drugi poziv upućen hitnoj pomoći.

Nažalost, tek danas pronađeno je vozilo u kojem su bili, sa tijelom nestale Ane Radović i njenog prijatelja.

Automobil marke “audi” u kojem je prije nestanka bila Ana Radović pronašli su građani u blizini Čačka.

Na mjestu gdje je pronađen automobil u kojem je tijelo nestale Ane Radović došle su policijske ekipe kao vatrogasci-spasioci koji će da pretraže kompletan teren.

Istraga će pokazati kako je automobil dospio na ovo mjesto. prenosi Novi.

