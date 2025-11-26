Region

Tužan epilog potrage: Nađena tijela nestale Ane (20) i njenog prijatelja

Objavljeno prije 50 minuta

Dva tijela pronađena su danas u u Ovčarsko-kablarskoj klisuri

Vozilo je rano jutros nađeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu pored magistrale Čačak – Požega u automobilu koji je sletio sa puta.

Kako je za srpske medije nezvanično potvrđeno iz porodice, u pitanju su tijela nestale Ane Radović (20) i njenog prijatelja koji je bio sa njom u vozilu.

Ana Radović nestala je 23.novembra kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Posljednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, prema riječima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nije imala nijedan trag o tome gdje se devojka nalazi.

Nestanak je prijavila majka, a otac je smatrao “da je verovatnoća da je doživela saobraćajnu nesreću mala”. prenosi novi.


