Prvi pacijent iz Srbije dobiće rusku vakcinu protiv raka, u bolnici će ostati 5 mjeseci

Prof. dr. Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka iz Kragujevca, koji je uspostavio saradnju sa tamošnjim profesorom Sergejem Boljevićem, potvrdio je za Nova.rs ovu informaciju i istakao da će pacijent narednih nedjelja započeti s terapijom koja traje skoro pet mjeseci.

Rusko Ministarstvo zdravlja je prije nekoliko dana odobrilo da se takozvana personalizovana mRNK vakcina protiv raka slobodno primjenjuje na pacijentima, a juče je stigla vijest da je u Moskvu sada otišao i prvi pacijent iz Srbije i to sa malignim melanomom, pa se Srbija našla i među prvim zemljama čiji je pacijent upućen na ovu inovativnu terapiju.

Personalizovana terapija

„Danas je u Moskvi počela dijagnostika zdravstvenog stanja pacijenta iz Srbije. U toku sedmice trebalo bi da se uzme materijal njegovog tkiva od kog će se napraviti vakcina. To je personalizovana terapija koja se pravi za svakog pacijenta za taj tumor. Konkretno, ovaj pacijent ima maligni melanom i vakcina koja se pravi za njega je samo za tu vrstu tumora“, objašnjava doktor Jakovljević za Nova.rs.

Doktor dodaje da su ruski naučnici u prethodnom periodu dosta radili na pokušaju personalizacije terapije za različite vidove karcinoma.

„Kada sam se susreo sa tom terapijom, rečeno je da će to biti za četiri najsmrtonosnija tumora, a to su karcinomi pluća, karcinomi bubrega, karcinomi pankreasa i maligni melanom, onaj čuveni, famozni zli mladež koji može da napravi grdne probleme, kao što ih i pravi. Ruski naučnici su u prethodnom periodu dosta radili na pokušaju personalizacije terapije za različite vidove karcinoma. Prvi put sam se susreo sa tom idejom i rezultatima tog rada prošle godine kada je Aleksandar Gincburg bio gost našeg fakulteta u Kragujevcu. On je u razgovoru sa nama i našim zvaničnicima u to vreme iznio ideju da počne da se radi na tome i da u nekoj perspketivi mogu da naprave saradnju sa našim nadležnim institucijama“, navodi on.

Kako se prima

Prema riječima sagovornika, za ovu vrstu vakcine zasnovanoj na mRNK tehnologiji potrebno je da se prvo uradi diganostika.

„Prvo se radi dijagnostika pacijenta, a onda se na osnovu tkiva pravi vakcina. Sam proces pravljenja vakcine traje od tri nedjelje do mjesec dana. Vakcina se prima u periodu od pet mjeseci u intervalima od 10 doza na svake dvije nedjelje. Ovom terapijom stimuliše se imuni sistem da specifično reaguje na taj dotični tumor“, objašnjava on.

Ko su kandidati

Kandidati za rusku vakcinu su, objašnjava on, pacijenti koji su iscrpeli sve dosadašnje modalitete terapija.

„Kriterijumi da budete kandidat za tu vrstu terapije su vrlo strogi i podrazumijevaju da ste prošli sve dotadašnje nivoe liječenja, uključujući imunoterapiju, koja je sada vrlo popularna i daje dobre rezultate. Ako ništa drugo, pacijenta sa karcinomom ubacuju u hronicitet, duži ili kraći, što i jeste jedna od strategija. Praktično, dolazi do potpune promjene strategije liječenja malignih bolesti. Kao i kad su neke druge stvari u pitanju, liječenje autoimunih bolesti“.

Sam proces primanja terapije je sljedeći:

„Uzme se biopsija tog tumora, u laboratorijskim uslovima izloži se našim tjelesnim tečnostima, krvi, serumu ili plazmi, i naprave se titar antitela u našem serumu, koristeći metode vještačke inteligencije, čiji je broj višestruko veći nego kada bi se čekalo na vakcinu, kao što se čekalo, što može da traje i mjesecima. Koncentracija se postiže veća. Oni su u to uključili i Univerzitet Lomonosov, kao jednu od najvećih škola matematike na svetu, koja se bavi vještačkom inteligencijom. I za tri nedjelje otprilike postižu takav nivo antitela. Naprave puno antitijela koja se poslije toga pacijentu vraćaju u 10 jednakih doza, na svake dvije nedjelje. Pacijent, dakle, pet mjeseci mora da leži u bolnici u Rusiji. Nadamo se da će se u potpunosti izliječiti“, navodi on.

Naglašava da je trenutno fokus isključivo samo na malignom melanomu, jer je za to dobijena dozvola Ministarstva zdravlja Ruske Federacije.

„Liječenje svih vrsta karcinoma je dosta uznapredovalo u prethodnom periodu. Jedna od strategija je da se karcinom ubaci gdje je to moguće u hroničnu bolest, kao što je dijabetes koji nije ništa manje opasan od karcinoma. Rusi daju podatke da je uspješnost između 95 i 100 odsto, pa ćemo vidjeti“, poručuje on.

