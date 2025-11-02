Djevojčica (12) preminula nakon što je dobila jaku glavobolju: Ljekari nisu uspjeli da je spase

Djevojčica (12) iz Novog Pazara preminula je prošle sedmice nakon što je dobila iznenadnu i jaku glavobolju.Tragedija se desila 12. novembra ove godine, a tog dana su je roditelji, čim im se požalila, odvezli u novopazarsku bolnicu.

Nažalost, i pored svih napora ljekara djevojčica je preminula.

– Bila je dijete za pamćenje, uvijek vedra, raspoložena i dobar i poslušan đak. Njeni rođaci i poznanici porodice pričaju da nije bolovala ni od jedne bolesti i da je bila zdrava kao drijen. Ne znamo šta je moglo da prouzrokuje ovakvu tugu i tragediju koja je ovu dobru porodicu zavilo u crno – kaže jedan poznanik porodice i dodaje da cijeli kraj tuguje,piše Avaz

– Tišina, to je prava riječ nakon što je naša djevojčica zauvijek otišla – dodao je.

